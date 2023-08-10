وزير التجارة يعتمد تعيين 7 أعضاء جدد بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

اعتمد وزير التجارة والصناعة قائمة تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بإجمالي 16 مرشحا، للدورة الجديدة 2023 / 2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023، الصادر في 7 أبريل 2023.

تتضمن القائمة اكرم حسين حسن الشافعي، أسامة العدوي ، امل محمود ، محمد محمود محمد عبدالمحسن ، كمال حمودة، أحمد السيد موسى ، محمد فائق عفيفي.

وكانت قد اعتمد وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخابات 7 أعضاء آخرون جاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده 2023 / 2027، وتتضمن كلا من جلال محمد الطاهر، على العدوي، صابر همام، أحمد سامي سليم، حاتم العدوي، وائل عبد العزيز، سعيد شعيب.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في 19 أبريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشحا، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة 2023 / 2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023، الصادر في 7 أبريل 2023.



ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بأولى جلسات انعقاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما بينهما لإعلان رئيس الغرفة الجديد للدورة 2023/ 2027.

يذكر أن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، 3595 أفراد و359 شركات، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 أفراد، 371 شركات بإجمالي عدد أصوات 7615 أفراد، و730 شركات، بإجمالي 8345 صوتا.