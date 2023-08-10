مستشار سابق للبنتاجون يُحذر من انقضاض حُلفاء أوكرانيا عليها بعد انهيارها المُرتقب

أكد المستشار السابق للبنتاجون، "دوغلاس ماكغريغور"، أن بولندا ولاتفيا قد تُرسلان قواتهما إلى غرب أوكرانيا من أجل الاستيلاء على جزء من أراضيها، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال: "البولنديون لا يخفون حقيقة أنهم يعتبرون معظم غرب أوكرانيا أراضيهم السابقة".

أوكرانيا على وشك الانهيار التام

وأشار إلى أن أوكرانيا "على وشك الانهيار التام، وليس لديها فرصة للنصر على القوات الروسية. ولهذا السبب اعتبر ماكريغور أن بولندا ولاتفيا ستستغلان الوضع لإدخال قواتهما".

وأكد أنه "يمكنهما أن تقوما (أي بولندا ولاتفيا) بذلك على أساس أنهما تنقذان ما تبقى من أوكرانيا".

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه استعدادا لهجومهم المضاد، لكن هذا الهجوم يجري بوتيرة أقل مما كان متوقعا، وأن مواصلته ستزداد صعوبة بحلول الخريف.

من ناحية أخرى، أعلنت أوكرانيا عن فتح ممرات مؤقتة في البحر الأسود للسفن التجارية التي تبحر من وإلى موانئ تشورنومورسك وأوديسا ويوجني، حيث أن المرور سيكون تحت طائلة مسؤولية "ربان السفينة ومالكها".

ووفقًا لتقرير بحرية القوات الأوكرانية، فقد "حذرت كييف من استمرار وجود تهديد عسكري وخطر الألغام، وبالتالي، سيسمح بمرور السفن التي يؤكد مالكوها وقباطنها رسميا استعدادهم للإبحار في هذه الظروف".

وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.