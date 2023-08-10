زيلينسكي يبحث عن بديل لوزير الدفاع الأوكراني.. التفاصيل كاملة

يبحث الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، عن بديل لوزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، وهناك اثنان على الأقل من المُرشحين لهذا المنصب، حسبما أفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية، مساء اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة الأوكرانية، عبر "تليجرام"، نقلاً عن مصادر حكومية، أن "زيلينسكي يبحث عن بديل لأليكسي ريزنيكوف كوزير للدفاع، وهناك على الأقل مرشحان.. تحولت استقالة ريزنيكوف من ممكنة نظريًا إلى ممكنة عمليًا".

وأوضحت أنه يتم اعتبار وزير البنية التحتية، أولكسندر كوبراكوف، ووزير الصناعات الإستراتيجية، أولكسندر كاميشين، كمرشحين لهذا المنصب.. ما إذا كانت هناك مفاوضات مع مرشحين آخرين غير معروفين.

وحسب أوكراينسكا برافدا، فإن ريزنيكوف "لا يمانع في أن يصبح سفيراً في بريطانيا، ولكن ما إذا كان يتم النظر في مثل هذه الفرصة بالفعل غير معروف أم لا".

الإدارة الأوكرانية

من ناحية أخرى، صرح مسؤول في الإدارة الأوكرانية بأن كييف سلمت لوزارة الدفاع الأمريكية التقرير الأول عن استخدامها للذخائر العنقودية الممنوحة لها من قبل واشنطن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في كييف أن التقرير يحتوي على معلومات حول عدد القذائف العنقودية المستخدمة وبيانات عن الأهداف التي تم ضربها، فيما لم يذكر المصدر أرقاما محددة واردة في الوثيقة، بحسب الوسيلة الإعلامية.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة "سي إن إن"، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بسبب نقص القذائف التقليدية.

وفي 13 يوليو، قال رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دوغلاس سيمز، إن كييف تلقت بالفعل هذه الذخائر من واشنطن، فيما طالبت الولايات المتحدة أوكرانيا في الوقت نفسه بتقديم تقارير للتأكد من أن تقليل المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون عند استخدامها، حيث يجب على أوكرانيا على وجه الخصوص، الإبلاغ عن عدم استخدامها في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.