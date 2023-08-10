مفاجأة في تدريبات الهلال قبل مواجهة النصر بنهائي البطولة العربية

شهدت تدريبات نادي الهلال اليوم الخميس، مفاجأة قبل مواجهة النصر في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023، على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف.

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محمد العويس شارك في تدريبات الهلال

وشهدت تدريبات الهلال اليوم مشاركة محمود العويس بالتدريبات الجماعية قبل لقاء النصر، المقرر له يوم السبت المقبل في نهائي كأس الملك سلمان، والذي سيقوده الحارس السعودي بعد غياب عبدالله المعيوف عن لقاء الدريبي السعودي بنهائي أبطال العرب.

سيغيب عبدالله المعيوف عن قائمة الهلال في لقاء النصر بنهائي البطولة العربية بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المواجهة الماضية أمام نادي الشباب بنصف النهائي، والتي فاز فيها الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

شارك حبيب الوطيان في المواجهة الماضية لـ الهلال بنصف النهائي بعد طرد المعيوف في الدقيقة 25، لكن الأقرب لخوض المواجهة المقبلة في النهائي هو محمد العويس بعد مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

من المقرر أن يلعب الهلال مواجهة النهائي أمام النصر يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، بعدما تم تعديل توقيت بداية اللقاء بدلًا من الساعة التاسعة مساءً.