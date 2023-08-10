نرمين الفقي تستعرض رشاقتها بفستان مثير

اعتادت النجمة نرمين الفقي على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، أثناء استجمامها بالعطلة الصيفية أمام الشاطئ.

وبدت نرمين الفقي بإطلالة صيفية لافتة أثناء استجمامها بالعطلة الصيفية أمام الشاطئ، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا فضفاضًا من دون أكمام، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض مزركش بالزهور الملونة من الأطراف، الفستان عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، فضلت البساطة في تسريحة خصلات شعرها مع لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الطبيعية مع تحديد عينيها بالكحل ولون البينك في الشفاه.

نرمين الفقي:

نرمين الفقي من مواليد 21 يونيو 1972، مُمثلة مصرية. بدأت في مجال الإعلانات في بداية التسعينيات كمُمثلة إعلان، ثم في مجال التمثيل التليفزيوني والمسرحي والسينمائي.

ولدت «نرمين عبدالرازق الفقي» في 21 يونيو 1972 في مدينة الإسكندرية شمال مصر، تخرجت من كلية فيكتوريا، ثُم تخرجت من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، بدأت في مجال الإعلانات في بداية التسعينيات كمُمثلة إعلان، ثم في مجال التمثيل، أدت أدوار البطولة في الكثير من المسلسلات التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، حصلت على الكثير من الجوائز والأوسمة كجائزة التميز وجائزة أحسن ممثلة.