التنمية المحلية: تلقينا 1453 شكوى في يوليو أغلبها من القمامة (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر يوليو الماضي، أكثر من 14.8 ألف رسالة منها 1453 شكوى، وجرى الرد على 1148 شكوى منها بنسبة 79%، وجار حل 305 شكاوى.

وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الوزارة تستمع وتنصت بشكل جيد لشكاوى المواطنين وتعمل بكل قوة لحلها.

وأكد أن مبادرة "صوتك مسموع" سهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين وساعدت في إيصال أصواتهم للمسئولين.

وأوضح متحدث التمية المحلية، أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت ٥ محاور وهى الإشغالات والتى بلغ عددها 620 شكوى، والقمامة 558 شكوى، ومخالفات البناء 109 شكاوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 59 شكوى، إضافة إلى 107 شكاوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار.

التنمية المحلية: توجيه بسرعة التعامل مع الشكاوى

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة والمحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على فرق العمل المتصلة بالمبادرة، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

وطالب اللواء هشام آمنة المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر قنوات التواصل كافة بما يعمل على التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع"، موضحًا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo ) والبريد الإلكترونى [email protected].