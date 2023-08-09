التنمية المحلية تصدر حركة تنقلات محدودة بالغربية

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات شملت تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية، تضمنت الحركة في محافظة الغربية نقل أشرف محمد البيه رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى ديوان عام محافظة الغربية ونقل هشام على إبراهيم الطويل إلى رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية.

وشدد على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات والتفاني في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات