نابولي يرفض بيع أوسيمين إلى الهلال السعودي

أكد رئيس نادي نابولي، دي لورنتيس، أن فيكتور أوسمين لن ينتقل إلى الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب مسؤولو الهلال السعودي في ضم أوسيمين لتدعيم الخط الهجومي استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وأضاف رئيس نابولي خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" أن المهاجم النيجيري أوسيمين، لن ينتقل إلى نادي الهلال، مشيرًا إلى أن فكرة بيعه من الأساس غير مطروحة حاليًا، واللاعب مستمر مع نابولي.

وأشار دي لورنتيس أن نادي نابولي يمتلك عروضًا كثيرة لضم أوسيمين لكن مجلس إدارة نادي اتفق على بقاء اللاعب في الفترة المقبلة.

وأكد أن نابولي هدفه الحفاظ على القوام الأساسي لمواصلة النجاحات والحفاظ على لقب الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

وكان نابولي قد توج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المقبل للمرة الثالثة في تاريخه ونجح فيكتور أوسيمين في حسم لقب هداف الكالتشيو بواقع 26 هدفًا.

ويستهل نابولي مشواره في الموسم الجديد عندما يواجه فروزينوني في انطلاق الدوري الإيطالي، يوم السبت الموافق 19 أغسطس.