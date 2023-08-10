خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل بالوادي الجديد

زارت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها وفد من الأطباء الأسبان، مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات الطبية وتأهيل الكوادر الطبية في عدد من المجالات التي تخدم المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم المحافظة كمقصد للسياحة العلاجية.

قام الوفد بتفقد العيادات الطبية والتأهيلية، مشيدين بالخدمات التي يقدمها المركز، كما قاموا بمناظرة عددًا من الحالات التي تتلقى العلاج، وتم الاتفاق على المتابعة الدورية فيما بعد لتطور الحالات استجابةً لتوصيات العلاج المقترحة.

وجهت نائب المحافظ قطاع الصحة بالمحافظة بإعداد خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل بأهمية التغذية السليمة للوقاية من المخاطر الصحية لسوء التغذية والمتابعة الجيدة خلال فترة الحمل على المواليد.

كما تفقدت خلال جولتها، البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه لأطباء المحافظة لتبادل الخبرات العملية في مجالي التغذية العلاجية وأمراض الجلدية والصدفية، وذلك كأحد نتائج التنسيق المسبق خلال زيارة وفد الأطباء الأوروبين في نوفمبر الماضي.