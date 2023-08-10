محمد الصعيري يرحل عن الاتحاد السعودي رسميًا

أعلن اللاعب محمد الصيعري لاعب نادي الاتحاد السعودي رحيله عن صفوف الفريق الأول للعميد، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لينضم لقائمة ضحايا المدرب البرتغالي نونو سانتو باللاعبين المغادرين.

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محمد الصعيري يرحل عن الاتحاد السعودي:

ونشر اللاعب صورة من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يودع من خلالها جمهور الاتحاد، وكتب عليها: "أيام جميلة قضيتها في نادي الاتحاد حققنا خلالها بطولة الدوري الاستثنائي وكأس السوبر".

وتابع اللاعب بيانه من خلال حسابة الرسمي: "أشكر الجماهير الاتحادية الداعمة دائمًا لفريقها ومجلس الإدارة الكرام برئاسة الأستاذ انمار الحائلي والأستاذ أحمد كعكي وإخواني اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية أتمنى لهم التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات".

كان محمد الصيعري قد انتقل لنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي 2022، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر للعميد قادمًا من فريق نادي الفيصلي.

وشارك محمد الصيعري في 12 لقاء مع نادي الاتحاد في الموسم الماضي 2022-2023، وسجل هدفًا وحيدًا للنمور من دون أن يصنع أي هدف، بدقائق لعب 38 دقيقة.