هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تشارك في ورشة عمل دولية لنظيرتها الروسية

شاركت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في ورشة عمل دولية افتراضية نظمتها هيئة الرقابة الروسية حول "ممارسات بناء ثقافة الأمان في الهيئات الرقابية النووية ومنظمات الدعم الفني".



يشارك الأستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، بافتتاح أعمال ورشة العمل التزامًا من قيادة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتكوين وإرساء ثقافة الأمان في ممارسات الهيئة كافة.

نظمت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في الفترة من 9-10 أغسطس 2023، ورشة عمل افتراضية حول "ممارسات الجهات الرقابية والإشعاعية في بناء ثقافة الأمان"، وذلك بمشاركة ممثلين عن الهيئات الرقابية لكلٍ من روسيا وبيلاروسيا وكذلك منظمة الدعم الفني للهيئة الرقابية الروسية و التركية.



تأكيدًا من التزام قيادة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بترسيخ ثقافة الأمان وإرساء الممارسات التي تدعمها، شارك الأستاذ الدكتور سامي شعبان في اليوم الأول من ورشة العمل بعرض تفصيلي عن أهم ما حققته هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فيما يخص ثقافة الأمان، وقد تناول العرض الإطار القانوني المنظم لدور الهيئة ورؤيتها وأهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة في سبيل تحقيق رؤيتها وتأدية دورها الرقابي والتنظيمي بفاعلية، كما تناول العرض استراتيجية الهيئة للتواصل مع أصحاب المصلحة وإرساء مبادئ الشفافية وبناء الثقة مع الجمهور.



على مدار يومين، شارك ممثلو الجهات الرقابية ومنظمات الدعم الفني الخبرات والرؤى حول تقييم وبناء ثقافة الأمان داخل الهيئات الرقابية النووية.

بدأت فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل بكلمة افتتاحية من السيد نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الروسية، عقبه عرضًا من ممثلي الهيئة الرقابية في بيلاروسيا، وقد قدَّم الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق عرضًا حول أهم ما حققته الهيئة في مجال الإدارة المتكاملة، وأهم ما وضعته الهيئة من لوائح وإجراءات تضمن أداء العمل داخل الهيئة بصورة مؤسسية.



استُهلت مناقشات اليوم الثاني بعرض من الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة عن بناء المعرفة من أجل الأمان بالهيئة، خصوصًا وأن إدارة المعرفة هي أحد أهم الركائز الأساسية التي تدعم ممارسات الأمان داخل المؤسسة، لذلك تبنت الهيئة نظام مبتكر وفعال قائم على الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية في نهج القيادة القائمة على المعرفة.



كما قدَّم ممثلو منظمات الدعم الفني للهيئة الرقابية التركية والروسية والبيلاروسية تجاربهم في مجال ثقافة الأمان وأهم الممارسات التي من شأنها خلق وإرساء ثقافة الأمان داخل المؤسسات الرقابية.