تصريحات نارية لوزير الدفاع اللبناني بعد مُحاولة اغتياله

قال وزير الدفاع اللبناني، "موريس سليم"، إن التحقيق سيُبين ما إذا كان الرصاص الذي أصاب السيارة طائشًا أم لا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وكشف وزير الدفاع اللبناني لـ mtv قائلًا: “كانت هناك سيارة تطاردنا والرصاصة لم تخترق السيارة والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها”.

وتابع سليم: “آلمنا ما حصل في حادثة الكحالة ونُغزي أهالي الضحايا، وكل الأحداث لا تنعكس لصالح البلد”.

وكان مصدر أمني لبناني، قال إن الرصاصة التي أصابت سيارة وزير الدفاع موريس سليم طائشة.

استهداف سيارة سليم:

من جانبها، علقت مخابرات الجيش عن استهداف سيارة سليم قائلة: “نتابع ونحقق”.

وأشار وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، في تصريحات لـmtv في وقت سابق: “أنا بخير”.

وأضاف: “ولكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي برصاص”.

جاءت تصريحات الوزير اللبناني بعدما أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الدفاع اللبناني موريس سليم تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة جسر الباشا.

من ناحية أخرى، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن استغرابه من بيان السفارات الخليجية بخصوص الأوضاع الأمنية في لبنان وتحذيراتها لرعاياها.

وقال نبيه بري لقناة "الميادين": "استغرب بيان السفارات ولا شيء أمنيًا يستدعي ذلك".

وأضاف: "حصر التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من "عين الحلوة"، يمكن تفهمه، ولكن الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة".

وأكمل رئيس مجلس النواب اللبناني: "الوضع في عين الحلوة هادىء منذ 3 أيام، فلماذا تلك البيانات التحذيرية؟".