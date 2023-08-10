تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة غير الحكومية بالإسماعيلية

نظمت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم الخميس، بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.



جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

وصرح الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على 7 منشآت طبية خاصة، من بينهم 2 عيادة خاصة وعدد ٥ مراكز لعلاج الإدمان، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقد تنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية من دون ترخيص، وذلك مخالف لمادة 1 و2 لقانون رقم 51 لسنة 1981، ومخالفة عدم وجود غرفة للنفايات، بالإضافة إلى مخالفة عدم وجود غرفة التعقيم في بعض الأماكن علاوة على عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى وقد قامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حال تكرار تلك المخالفات سيتم غلق المنشأة المخالفة، كما نفذت اللجنة عدد 2 قرار غلق الأول لمستشفى خاص والآخر لمركز طبي خاص.