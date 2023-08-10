قوافل طبية موسعة بإدكو وكفر الدوار بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الطبية المتخصصة والشاملة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى؛ لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات لا سيما قطاع الصحة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشارت بلبع، أن المحافظة سوف تستقبل قوافل طبية موسعة برعاية رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري لتقديم خدماتها الطبية بمركزي ادكو وكفر الدوار، وذلك خلال الفترة من 14 وحتي 17 أغسطس 2023.

حيث من المقرر أن تنطلق بمركز ادكو يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس قافلة رمد لعلاج مرضى العيون بنطاق المركز، بالإضافة إلي قافلة شاملة تضم تخصصات (عظام - باطنة - أطفال - صدرية - جلدية - أنف وأذن وحنجرة) يوم الثلاثاء الموافق 15 اغسطس.

كما يستقبل مركز كفر الدوار قافلة طبية شاملة فى تخصصات (العظام - الباطنة - الأطفال - الصدرية - الجلدية - أنف وأذن وحنجرة) يوم الأربعاء الموافق 16 اغسطس، بالإضافة إلى قافلة رمد يوم الخميس الموافق 17 اغسطس.

ويستهدف بنك الشفاء المصري خدمة 5000 حالة بنطاق المركزين وسيتم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية والإشاعات والتحاليل خلال تلك القوافل بالمجان.