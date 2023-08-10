كيم كارداشيان تعتمد احدث صيحات موضة الأحذية

شاركت النجمة الامريكية كيم كارداشيان ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وتألقت كيم كارداشيان بإطلالة جذابة، حيث ارتدت توب قصير ينتمي لقصة الكورسية ونسقت عليه جيب قصير مجسم صمم من الجلد الناعم باللون الأسود وفيما انتعلت احدث صيحات الاحذية باللون الأبيض.

ونسقت جوانتي طويل ذا ارضية سوادء وبه دوائر بيضاء تناغمت مع إطلالتها فهي تنجذب لكل ما هو غريب وغير مألوف لتطل بمظهر مختلف أمام جمهورها وتتصدر اغلفة مجلات الموضة العالمية بين حين وآخر.

واختارت لم خصلات شعرها مسندلة بحرية فوق كتفيها دون تكلف ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

كيم كارداشيان

كيمبرلي نويل كارداشيان وتعرف باسمها المختصر كيم كارداشيان (21 أكتوبر 1980 - )؛ هي ناشطة اجتماعية وإعلامية وسيدة أعمال وعارضة ومصممة أزياء أمريكية. ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كارداشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز. وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيم تيك ميامي. في عام 2010، ذكرت التقارير بأن كارداشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار. في عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.

ولدت كيم كارداشيان في الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية. سبق لكارداشيان الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000 ثم طلقا في 2004. ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس همفريس في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوما فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها. ولكن كيم كارداشيان ظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد وهو أيقونة الراب كانييه ويست والتي أنجبت منه بنتاً يوم السبت تاريخ 15 يونيو 2013 اسمها «نورث»، وفي يوم السبت تاريخ 24 مايو 2014 تزوجت من كانييه ويست في حفل أسطوري في إيطاليا. أنجبت كيم طفلًا آخر من كانييه ويست في 5 ديسمبر 2015 اسمته «سينت». وأيضا ابنة أخرى اسمتها «شيكاغو» اُنجِبت من أم بديلة، وقد شابت علاقتهما في عام 2020 مشاكل، وكشفت سي إن إن في يناير 2021، أنهما ناقشا مسألة الطلاق فيما بينهما. وفي 19 فبراير 2021، قدمت كيم كارداشيان رسميا طلبًا للطلاق. في أبريل 2021، اتفق كلاهما أمام المحكمة بأنهما سينهيان زواجهما بتسوية بسبب «الاختلافات غير القابلة للحل» ووافقا على حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، كما وافقا أيضًا على الطلاق دون أي نفقة، وقد وقع الطلاق رسميًا في 29 نوفمبر 2022.