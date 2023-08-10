عاجل
البيان الختامي لقمة "إيكواس" الطارئة بشأن النيجر.. إدانة الانقلاب والاعتقال سرقة 8 موتوسيكلات من محل في 25 ثانية يقلب الدنيا بأمريكا.. فيديو
الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

استمرار فاعليات مهرجان العلمين وسط إقبال مصري عربي لافت

مهرجان العالم علمين
مهرجان العالم علمين

تستمر فاعليات مهرجان العلمين، وسط إقبال مصري عربي لافت، وتستقبل المدينة أعداد كبيرة من المواطنين والعرب والأجانب لحضور فعاليات مهرجان العالم علمين.

 

مهرجان العالم علمين

 

وقالت فرح الخولي موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى العلمين: "مستمرون في متابعة تواصل الفعاليات المختلفة في الملتقى الأكبر بالشرق الأوسط والمنطقة، حيث يشهد عددا من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية والفنون"

وتابعت أن اليوم سيشهد زخما وتنوعا كبيرين في الفعاليات، وبعد بضع ساعات سينطلق حفل الموسيقار والملحن المصري الكبير عمر خيرت، وسيشهد هذا الحفل عددا كبيرا من الزوار ومتابعي موسيقى عمر خيرت، وسيقدم خلال الحفل باقة من مقطوعاته وموسيقاه الخاصة مع الأوركسترا.

وأوضحت: "يستمتع الزوار في مدينة العلمين بهذا الحفل وسيمكنهم متابعتهم أيضا من خلال الشاشات الضخمة الموزعة أيضا في الساحل الشمالي والعلمين، وسيبث الحفل بشكل حي على إحدى القنوات المصرية الفضائية". 


 

مواد متعلقة

عرض حفل حميد الشاعري ومحمد منير بمهرجان العلمين على شاشة ‏ON‏

مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو: العلمين ستكون الواجهة السياحية المستقبلية (فيديو)

حفلات متنوعة تناسب جميع الأذواق بمهرجان العلمين الجديدة (شاهد)

أحمد عسيري: مهرجان العلمين يسهم في الترويج للسياحة والمدينة تستحق لقب جوهرة البحر المتوسط