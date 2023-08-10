استمرار فاعليات مهرجان العلمين وسط إقبال مصري عربي لافت

تستمر فاعليات مهرجان العلمين، وسط إقبال مصري عربي لافت، وتستقبل المدينة أعداد كبيرة من المواطنين والعرب والأجانب لحضور فعاليات مهرجان العالم علمين.

مهرجان العالم علمين

وقالت فرح الخولي موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى العلمين: "مستمرون في متابعة تواصل الفعاليات المختلفة في الملتقى الأكبر بالشرق الأوسط والمنطقة، حيث يشهد عددا من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية والفنون"

وتابعت أن اليوم سيشهد زخما وتنوعا كبيرين في الفعاليات، وبعد بضع ساعات سينطلق حفل الموسيقار والملحن المصري الكبير عمر خيرت، وسيشهد هذا الحفل عددا كبيرا من الزوار ومتابعي موسيقى عمر خيرت، وسيقدم خلال الحفل باقة من مقطوعاته وموسيقاه الخاصة مع الأوركسترا.

وأوضحت: "يستمتع الزوار في مدينة العلمين بهذا الحفل وسيمكنهم متابعتهم أيضا من خلال الشاشات الضخمة الموزعة أيضا في الساحل الشمالي والعلمين، وسيبث الحفل بشكل حي على إحدى القنوات المصرية الفضائية".



