الفيوم تطالب أصحاب المحال التجارية بتقنين الأوضاع واستخراج التراخيص

طالبت محافظة الفيوم، أصحاب المحال العامة أو المستأجرين وأصحاب الفنادق والورش والاعمال الحرفية بسرعة استخراج تراخيص التشغيل وتقنين الاوضاع حتى لا يقع اصحاب المشروعات التجارية وشاغليها تحت طائلة القانون .واضافت ان التقديم فى المركز التكنولوجى فى مجالس المدن بالمحافظة .

وأهابت المحافظة بسرعة تقنين الاوضاع خلال المدة المحددة طبقا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وانه فى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة .

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الوضع الراهن لتنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان، ومناقشة آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بشكل كامل، والوقوف على نتائج التحاليل التى قامت بها الجهات ذات الصلة لإنزال زريعة الجمبري للبحيرة، والعمل على تفادي السلبيات لتنمية بحيرتي قارون والريان.

معالجة مشاكل بحيرة قارون

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على سرعة إنهاء إجراءات سحب عينات من أماكن متعددة من مياه بحيرة قارون وتحليلها معملياً، تبعاً للرؤية العملية وبشكل تكاملي وفي وقت واحد بحضور ممثلي مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع، بجانب مسئولي الري، للوصول إلى نتائج علمية ومعملية دقيقة، والعرض على المحافظ شخصياً في أقرب وقت، للتأكد من التحسن النسبي لمياه بحيرة قارون، وبيان صلاحيتها لإنزال الزريعة خلال الفترة القادمة، بهدف الحصول على أقصى استفادة من الزريعة التى سيتم إنزالها، والحفاظ على الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة المعنية بتطوير البحيرة.

ووجه المحافظ، بوضع خطة واضحة لتحديد إجراءات التحاليل اللازمة لقياس معايير جودة مياه بحيرة قارون بصفة دورية، وإفادة مختلف الجهات المعنية بها ببيان موحد من قبل مسئولي الثروة السمكية لتلك التحاليل، والمتابعة المستمرة لنتائجها، بهدف التوسع المرحلي في المساحات وأنواع الأسماك، التى سيتم إنزال زريعتها للبحيرة خلال المرحلة القادمة، مؤكداً على التأمين الكامل عقب إنزال زريعة الأسماك بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية من جانب، وشرطة المسطحات المائية من جانب آخر لمنع صيدها، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال الصيادين المخالفين.

وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الحملات المشتركة لمنع الصيد المخالف ببحيرة وادى الريان، بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، والثروة السمكية، وشرطة المسطحات المائية، والتموين، ومجلسي مدينتى يوسف الصديق وأبشواي، بمشاركة مسئولي جمعيتى قارون والريان، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية بوادي الريان، مع استمرار غلقها لحين السماح بالصيد بها لتحقيق أعلى استفادة من الزريعة التى تم إنزالها خلال الفترة الماضية.