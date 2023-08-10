رسميا.. تغيير موعد مباراة النهائي بين الهلال والنصر في البطولة العربية

نشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم موعدا جديدا لمباراة النهائي بين الهلال والنصر السعوديين التى تجمع الفريقين بنهائي كأس الملك للأندية الأبطال.

و يلتقي الهلال والنصر يوم السبت المقبل في نهائي البطولة العربية في قمة سعودية نارية تجمع بين عمالقة الرياض ويحتتضنها استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

و أكد الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم أن موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية بين الهلال والنصر أصبح في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

و فاز فريق الهلال على حساب نظيره الشباب بنتيجة 3-1 في قمة سعودية مثيرة أقيمت مساء الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حالياً فى المملكة العربية السعودية وتستمر حتى السبت القادم.

و تأهل النصر السعودي لنهائي البطولة العربية، بعد تغلبه على نظيره الشرطة العراقي، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى السبت القادم.