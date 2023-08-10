الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد العمروسي: محمد رمضان مميزاته كتير

محمد العمروسي
محمد العمروسي

حل الفنان محمد العمروسي، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الشخصية والفنية، وتحدث عن رأيه في مسلسل جعفر العمدة، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023.

 

وتحدث محمد العمروسي عن سبب حبه للفنان محمد رمضان وإعجابه بمسلسل "جعفر العمدة" قائلا :' محمد من الناس المجتهدة جدا، والموهبة مش من قريب لا هو موهوب من الصغر، محمد ليه تأثير مهم.

 

وكشف العمروسي عن رأيه في الانتقادات التي يتعرض لها محمد رمضان بشكل دائم، قائلًا:" مفيش حد كامل ومفيش بني ادم كامل اكيد كلنا فينا عيوب بس احنا بنقيس الإنسان أو البني ادم اللي بيبقي في حياتنا مميزاته أعلى من عيوبه ولا عيوبه أعلى من مميزاته محمد مميزاته كتير، محمد على المستوى الشخصي انسان محترم.

 

 

تابع :'محمد ناجح مع الناس ونجاحه ملموس مش نجاح مزيف، احنا بنسمع ناس غريبة جدا ولما الاقي محمد عامل حاجه حلوة ابقي معاه

مواد متعلقة

محسن صبري: أنا مريض بـ بناتي.. والراجل لو قدم برامج نفسنة هيفشل

تفاصيل حفل النجم حكيم في السعودية

حسن المصري .. الإعلان التشويقي لفيلم أحمد حاتم الجديد

أحمد سعد في صدارة يوتيوب بـ "هلا بيك يا مدلع"

ديو الساحل الشمالي يجمع الكينج وميريام فارس .. موعد طرح الأغنية

عرض حفل أحمد سعد في العلمين الجديدة .. اليوم على الحياة

حبيت المقابلة لـ محمد حماقي تجمع 3 ملايين مشاهدة

رامي جمال يستعد لطرح "حكايتنا منهية"