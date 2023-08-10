محمد العمروسي: محمد رمضان مميزاته كتير

حل الفنان محمد العمروسي، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الشخصية والفنية، وتحدث عن رأيه في مسلسل جعفر العمدة، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023.

وتحدث محمد العمروسي عن سبب حبه للفنان محمد رمضان وإعجابه بمسلسل "جعفر العمدة" قائلا :' محمد من الناس المجتهدة جدا، والموهبة مش من قريب لا هو موهوب من الصغر، محمد ليه تأثير مهم.

وكشف العمروسي عن رأيه في الانتقادات التي يتعرض لها محمد رمضان بشكل دائم، قائلًا:" مفيش حد كامل ومفيش بني ادم كامل اكيد كلنا فينا عيوب بس احنا بنقيس الإنسان أو البني ادم اللي بيبقي في حياتنا مميزاته أعلى من عيوبه ولا عيوبه أعلى من مميزاته محمد مميزاته كتير، محمد على المستوى الشخصي انسان محترم.

تابع :'محمد ناجح مع الناس ونجاحه ملموس مش نجاح مزيف، احنا بنسمع ناس غريبة جدا ولما الاقي محمد عامل حاجه حلوة ابقي معاه