اليمن.. مقتل قائد قوات الحزام الأمني بهجوم لتنظيم القاعدة

قتل قائد قوات الحزام الأمني، بمحافظة أبين جنوبي اليمن، عبداللطيف السيد، وعددٌ من مرافقيه، إثر تفجير إرهابي استهدف موكبه بمنطقة وادي عويمران، اليوم الخميس.

انفجرت عبوات ناسفة بالموكب، أثناء تمشيط وملاحقة الخلايا الإرهابية بمنطقة وادي عويمران بمديرية مودية شرقي محافظة أبين، التي تنشط فيها عناصر تنظيم القاعدة، ما أدى إلى مقتل السيد الذي يقود قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أبين، وعدد من القيادات الأمنية.

من بين ضحايا التفجير قيادات عسكرية وأمنية رفيعة في القوات الجنوبية التي تقود منذ عام حملة عسكرية لطرد عناصر التنظيمات الإرهابية من محافظة أبين.

قالت مصادر أمنية أن قائد قوات الحزام الأمني العميد عبداللطيف السيد قتل إثر هذا التفجير برفقة عددٍ من الجنود.

نقل جثمان السيد لاحقًا إلى مدينة عدن.

كان العميد عبداللطيف السيد قد تم تعيينه قائدًا للحزام الأمني بمحافظة أبين، قبل أقل من أسبوع.

يأتي مقتل السيد بعد نحو 10 أيام من صدور قرار من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بتعيينه رسميًّا قائدًا لقوات الحزام الأمني في أبين.

تنفذ قوات مشتركة منذ ثلاثة أيام عملية "سيوف حُوّس" في محافظة أبين، لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

اعتقال قيادي بارز:

في وقت سابق، اعتقلت قوات الحزام الأمني قياديًا بارزًا في تنظيم القاعدة، بمحافظة أبين جنوبي اليمن، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

قالت مصادر أمنية: "إن وحدة خاصة، بقيادة قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين العميد عبداللطيف السيد، قادت حملة أمنية، لتسفر عن اعتقال القيادي المعروف في تنظيم القاعدة بـ(أبو القعقاع)".

جاءت عملية الاعتقال، وفق المصادر، عقب عملية تتبع طويلة أسفرت عن اعتقال "أبي القعقاع"، عقب حملة أمنية داهمت منزلًا خاصًا كان يختبئ فيه.

بحسب المصادر، فإن هذا القيادي وعدد من قيادات التنظيم البارزة في المحافظة، تقوم بالتخفي وتغيير مساكنها من وقت لآخر، خوفًا من عمليات التتبع الخاصة التي تهدف إلى اعتقالهم.

يأتي هذا الإنجاز عقب يومين فقط، من تعيين العميد عبداللطيف السيد "قائدًا للحزام الأمني بمحافظة أبين".

تخوض أخيرًا قوات "سهام الشرق" معركة ضارية مع العناصر الإرهابية التي كثفت من زراعتها للعبوات الناسفة في طرقات القوات الأمنية المشاركة في تحرير "معسكر عومران" الاستراتيجي، أكبر معاقل تنظيم القاعدة في اليمن في 18 سبتمبر 2022.

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