الإحصاء: وصول معدل التضخم السنوي إلى 38.2 % خلال يوليو الماضي

وصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي، إلى 38.2%، مقابل 36.8% في شهر يونيو الماضي.

وجاء ذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتي أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2%.

معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 14.6% لنفس الشهر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 181.1 نقطة لشهر يوليو 2023.

وأرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع لزيادة أسعار الفاكهة بنسبة 12.5%، والخضروات بنسبة 5.8%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 2.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.8%، والدخان بنسبة 8%، والأقمشة بنسبة 6.6%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.2%، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.7%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6.3%، وشراء المركبات بنسبة 3.3%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3.2%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1.8%، والعناية الشخصية بنسبة 1.6%.

وزاد قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 2.3%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 12.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3.8%، والخضروات بنسبة 5.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 2.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.3%.

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 7.9%، والدخان بنسبة 8%.

وزاد قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 0.9%، بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 6.6%، والأحذية بنسبة 1.1%، وإصلاح الأحذية بنسبة 1.9%.

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي بنسبة 0.7%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.2%.

وزاد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.8%، بسبب ارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.7%، والمفروشات المنزلية بنسبة 1.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.7%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.8%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.5%.

وارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 3.8%، بسبب زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6.3%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، وخدمات المستشفيات بنسبة 0.5%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.8%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 3.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3%، وخدمات النقل بنسبة 0.5%.

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.3%.

وارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.4%، بسبب زيادة أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3.2%.

وزاد قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.8%، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.8%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.3%.

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 1.4%، بسبب ارتفاع أسعار والعناية الشخصية بنسبة 1.6%، وامتعة شخصية بنسبة 0.1%.

وصعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 68.2%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 93.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%، والزيوت والدهون بنسبة 30.6%، والفاكهة بنسبة 42.8%، وارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 82.3%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 67.6%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 32.5%.

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 51.9%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 57%، والدخان بنسبة 51.9%.

وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 23.9%، بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 44.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 22.8%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 33.9%، مجموعة الأحذية بنسبة 21.8%، وإصلاح الأحذية بنسبة 40.6%.

وزاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9%، بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.9%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 31.6%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3.2%.

وصعد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 41.5%، بسبب ارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 35.5%، والمفروشات المنزلية بنسبة 31.3%، والأجهزة المنزلية بنسبة 52.7%، والأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 40.6%، والأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 47.3%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 40.1%.

وارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 22.6%، بسبب زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 19.7%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 23.5%، وخدمات المستشفيات بنسبة 30.4%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 16.5%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 37.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 13%، وخدمات النقل بنسبة 14.8%.

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 1.5%، بسبب ارتفاع أسعار وخدمات البريد بنسبة 16.7%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 27.2%.

وارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 29.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 35.7%، والأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 34.6%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 31.0%، والصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 50.6%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 8.6%.

وسجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره 7.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.1%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، والتعليم غير محدد المستوى بنسبة 4.5%.

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 50.3%، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 50.6%، وخدمات الفنادق بنسبة 31.6%.

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 29.7%، بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 35.5%، والأمتعة شخصية بنسبة 50.6%، والخدمات الأخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 21.4%.