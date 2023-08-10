سلوك متهور.. إصابة 4 أشخاص بينهم سائق إثر تصادم سيارة نقل بميكروباص

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص على طريق أسيوط أبوتيج الزراعي. تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وفقًا للبلاغ التي تلقته غرفة عمليات نجدة اسيوط، تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع تصادم بين سيارة نقل قيادة "عادل.ص.م" وسيارة ميكروباص قيادة "حمدي.ا.ص" والاخير يعاني من جرح في الرأس.

فور تلقي البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف والأمن والمرور إلى موقع الحادث برئاسة العميد محمد عبد العزيز وكيل المرور، والمقدم عمر عبد العظيم رئيس مباحث مركز أسيوط، ومحمد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية المطيعة.

وبعد إجراء عملية المعاينة، تبين أن الحادث نجم عن محاولة تخطي إحدى السيارتين أثناء سيرهما بالطريق الزراعي في منطقة قرية شطب. وقد أدى هذا السلوك المتهور إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم سائق الميكروباص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، في حين تم تحرير محضر بالواقعة وبدأت النيابة التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أهمية الالتزام بقوانين المرور وتوخي الحذر أثناء القيادة، حتى يتم الحفاظ على سلامة الجميع وتجنب وقوع حوادث مماثلة. التجاوز الغير قانوني والرعونة في القيادة يعتبران أحد أسباب الحوادث المرورية الخطرة التي تحدث يوميًا على الطرق.