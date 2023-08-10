التموين تطلق مسابقة للشباب لتصميم شعار "أسواق المزارعين "

علمت" الوفد " أن وزارة التموين ستطلق مسابقة تصميم لأفضل شعار لمشروع "أسواق المزارعين" في مصر، وذلك دعمًا للمواهب الشابة وتشجيعاً لهم على الإبداع والابتكار.



وأوضح مصدر مسئول أن الوزارة ستعلن عن مسابقة لتصميم شعار لأسواق المزارعين، وان التقدم للمسابقة سيكون عبر الرابط التالي: www.farmersmarketeg.com.

وتسمح وزارة التموين والتجارة الداخلية ، باشتراك كلا من الأفراد والشركات في هذه المسابقة، وستقوم لجنة معتمدة من الخبراء والمتخصصين بإختيار أفضل 3 تصميمات بجوائز مالية محددة.

وياتي ذلك استعدادا للبدء في مشروع أسواق الجيل الثالث، والتي سبق وأعلن عنها جهاز تنمية التجارة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بمنظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية لأسواق السلع والحد من الهادر والفاقد، وهو ما سينعكس على انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة قد أكد أنه سيتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة فى أسواق الجيل الثالث الجاري العمل على إنشاءها.

وأنه سيتم إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وسيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.



