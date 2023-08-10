بدر الشغار: يجب على الإعلام العربي أن يسلط الضوء على تفاصيل القضية الفلسطينية

طالب الإعلامي السعودي بدر الشغار كافة منصات الإعلام العربي سواء أكانت تقليدية كالجرائد والإذاعة والتلفزيون أو المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإعلام العربي؛ بأن يلقوا الضوء على الكثير من تفاصيل القضية الفلسطينية لخلق جيل عالم بالهوية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف بدر الشغار بأن الإعلام في كافة الشعوب يمثل السلطة الرابعة كما يعد أحد أهم الأصوات المسموعة ولها تأثير فعال بالإضافة إلى أنه أحد أهم عوامل التقدم الثقافي للشعوب كما أنه عنصر فعال في الهزيمة أو النصر في كافة الحروب، لذلك يجب استغلال الكم الهائل من وسائل إعلام الوطن العربي في عرض القضية الفلسطينية بكافة الشفافية والاعتاداءات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي والتي يتغافل عنها الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية لذلك يجب على الإعلام العربي أن لا يتغافل على مثل هذه الاعتداءات.

وأكد الشغار بأن إسرائيل تحارب فلسطين وشعبها بكل الأساليب والإمكانات والوسائل سواء أكانت سياسية أو قتصادية وتتخذ من قدراتها الإعلامية كل ما أوتيت من قوة لتظهر أمام الجميع بانها هي المسالم ولكن هذا الإعلام بضلل بكل أشكاله وأنواعه فهناك الكثير من الأمور لا يتناولها ودائمًا ما يظهر بأنهم حمامة السلام لذلك ندعوا كافة الوسائل الإعلامية العربية أن تسرد القضية الفلسطينية بكل حيادية لتظهر إسرائيل على حقيقتها أمام الجميع ليكون هناك رد ومواجهة قوية لتضليل الإعلام الإسرائيلي.