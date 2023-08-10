هجوم روسي عنيف يستهدف زابوريجيا وغرب أوكرانيا

شهدت منطقة ريفني بغرب أوكرانيا، هجومًا روسيًا مكثفًا منذ الليلة الماضية واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إذ دمَّرتْ طائرات مسيرة مستودعًا للوقود بالمنطقة، أسفر عن اندلاع حريق هائل دون وقوع إصابات، حسب ما أفاد فيتالي كوفال حاكم المنطقة.

قال في مقطع فيديو نُشر على تطبيق "تيليغرام": “تعرضت منطقة ريفني الليلة الماضية وصباح اليوم لهجوم مكثف بطائرات مسيرة”، وظهر في الفيديو واقفًا في ميدان والنيران تشتعل من خلفه.

أضاف: "المستوى الكيمياوي والإشعاعي طبيعي، لا نعتزم إجلاء السكان".

من جهته، قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 7 من أصل عشر طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" خلال هجوم روسي الليلة الماضية استمر من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء، وحتى الساعة 04:00 اليوم الخميس.

أضاف كوفال أن 45 رجل إنقاذ و14 وحدة من المركبات الخاصة يعملون في الموقع لإخماد الحريق.

في سياق آخر، قال مسئولون في أوكرانيا، اليوم الخميس: "إن شابتين ورجلًا قتلوا وأصيب 9 في هجوم صاروخي روسي على مدينة زابوريجيا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء".

ذكر بيان من مكتب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي "قتل 3 وأصيب 9 من بينهم رضيع عمره 11 شهرًا.. نتيجة الهجوم على المركز الإقليمي.. حصد القصف الروسي أرواح رجل (43 عامًا) وشابتين كانتا تبلغان من العمر 19 و21 عامًا".

أظهر مقطع فيديو نشره زيلينسكي تصاعد دخان من مبان محترقة ولحقت بها أضرار شديدة بجوار كنيسة.

قال أناتولي كورتيف أمين مجلس مدينة زابوريجيا: “إن الكنيسة تعرضت للدمار بينما لحقت أضرارًا ببنايات مؤلفة من 15 طابقًا".

أشار مسئولون تابعون لأوكرانيا إلى أن زيادة ملحوظة مؤخرًا في قصف روسيا لمنطقة زابوريجيا في الجنوب.

قال مكتب رئيس أوكرانيا زيلينسكي: "إن الجيش الروسي نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية، 82 ضربة على 21 قرية وبلدة في أنحاء منطقة زابوريجيا بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة".

من جهته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاع الجوي الروسي أسقط، خلال اليوم الماضي، 38 مسيرة أوكرانية واعترض 5 صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أوراغان".

قالت اليوم الخميس: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أوراغان"، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 38 مسيرة أوكرانية بالقرب من بلدة بيرشوترافنيفويه في مقاطعة خاركوف، وبلدات غورلوفكا، وغيورغييفكا، وفاسيلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشابايفكا في مقاطعة زاباروجيه، وفاسيليفكا في مقاطعة خيرسون".

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