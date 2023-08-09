أشار الصحفي راينخارد لوترباخ في صحيفة "Junge Welt" إلى فشل أوكرانيا في تحقيق أهدافها خلال الاجتماع الذي عُقد في مدينة جدة السعودية مُؤخرًا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال الصحفي: "انتهى الاجتماع دون اعتماد بيان ختامي. وإذا أعلن رئيس الوفد الأوكراني، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في وقت سابق أن هدف بلاده "توحيد العالم بأسره حول أوكرانيا"، فمن المشكوك فيه للغاية أن كييف اقتربت من ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع".

مفاوضات السلام

وأشار إلى أن البرازيل والمكسيك، وهما أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية، أوضحتا أنهما تعتبران مفاوضات السلام دون مشاركة روسيا بلا معنى.

وأكد أنه إذا لم تغير كييف شروطها المتطرفة من أجل حل سلمي للأزمة، فلن تكون هناك نتيجة.

وشدد على أنه يجب على أوكرانيا أن تسرع، لأن الوضع بدأ يزعج حتى مؤيديها.

من ناحية أخرى، صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بأن بلاده ستعتبر بولندا صديقا مقربا حتى نهاية الأزمة، فيما ستبدأ المنافسة بين الدول بعد ذلك و"ستدافع كييف بشدة عن مصالحها".

وقال بودولياك إن "أقرب شريك وأقرب صديق لنا اليوم هو بولندا. ومن حيث المبدأ، سيستمر الأمر حتى نهاية الحرب. وعند انتهاء الأزمة، بالطبع ستكون لدينا علاقات تنافسية، وسنتنافس على أسواق معينة والأسواق الاستهلاكية وما إلى ذلك. وبالطبع، سنتخذ بالتأكيد مواقف مؤيدة لأوكرانيا، وندافع عن هذه المصالح بقوة".

ووصف مستشار زيلينسكي التناقضات التي نشأت بين وارسو وكييف بأنها "لن تؤدي إلى أي انقطاع"، حيث اعتبر أن المناقشة يجب أن تجري "علنا قدر الإمكان".

وتبادلت وارسو وكييف من قبل الاتهامات بسبب قرار بولندا بالإبقاء على الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، وهو ما اعتبرته أوكرانيا خطوة غير ودية، فيما تؤكد بولندا أنها تعمل على أساس المصالح الوطنية، و"على الجانب الأوكراني أن يتفهم ذلك".