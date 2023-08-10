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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ثقافة دمنهور: تنظم سلسلة من الفعاليات والأنشطة بالمجان

قصر ثقافة دمنهور
قصر ثقافة دمنهور

ينظم قصر ثقافة دمنهور "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة " ثقافتنا فى اجازتنا" وذلك بدءا من اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس وحتى الاثنين 14 أغسطس، وتقام الفعاليات فى تمام الساعه 5 مساءا والدخول مجانا والحجز بأسبقية الحضور.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الدور البارز الذى يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة ، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التى تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين. 

ويتضمن الكرنفال اليومى ورش فنية متنوعة ومسابقات وسينما للأطفال وفرق فنية واستعراضية وذلك على النحو التالي :-

الخميس 10 أغسطس ( عرض فیلم Bolt مدبلج - ورشة رسم وتلوين )

الجمعة 11 أغسطس ( عرض فیلم Lyle Lyle Crocodile - ورشة طي الورق - ورشة فوم جليتر - مسابقة فنية - حفل فرقه البحيرة للموسيقى العربية )

 السبت 12 أغسطس ( فیلم The Bad Guys - ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني )

الإثنين 14 أغسطس ( فیلم Coco - ورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للفنون الشعبية )


 

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