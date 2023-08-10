أسباب ارتفاع معدل التضخم 2 % خلال يوليو الماضي

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم قدره 2% عن شهر يوليو يرجع إلى العديد من العوامل المؤثرة فى عملية الارتفاع منها ارتفاع تكاليف الطاقة؛ إذ إن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل مما قد يُزيد من تكاليف المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

زيادة الطلب على السلع

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه إذا كان هناك زيادة في الطلب على السلع والخدمات دون زيادة مقابلة في العرض، فقد يحدث ارتفاع في الأسعار، وتكون العوامل التي تؤثر في العرض والطلب متنوعة، مثل: الإنتاجية، والتكنولوجيا، والسياسات الحكومية، كذلك تكاليف الإنتاج مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل: زيادة أجور العمالة وتكاليف المواد الخام، يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات، إذا زادت كمية النقد المتداول بشكل كبير دون زيادة في القدرة الإنتاجية للبلاد، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم.

السياسات النقدية

وأفاد الخبير الاقتصادي، أن عادة ما تؤدي السياسات النقدية الفضولية أو تمويل العجز المالي بالطرق النقدية إلى زيادة الكمية النقدية وبالتالي زيادة التضخم، أيضًا الأسباب العوامل العالمية فى ظل تغيرات في الأسواق العالمية وأسعار السلع العالمية يمكن أن تؤثر فى أسعار السلع والخدمات المستوردة، وبالتالي تسهم في ارتفاع التضخم.

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 181.1 نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2% عن شهر يونيو 2023.