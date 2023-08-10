حساب المواطن.. إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين

أعلن حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، أنه قام بإيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023.

وأوضح البرنامج عبر موقعه الإلكتروني أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة (69) بلغ 11.2 مليون مستفيد وتابع.

تفاصيل الدفعة 69 من حساب المواطن

ولفت عبدالله الهاجري مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مضيفًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريال.

وأشار مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 699 آلاف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كان قد وجه في بداية الشهر الحالي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.

حساب المواطن..استمرار فتح التسجيل

كما وجه باستمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، وكذلك التوجيه الملكي في شهري يناير وأبريل 2023م، بتمديد الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل وتمديد العمل في البرنامج حتى شهر يوليو 2023م وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".