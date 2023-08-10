ندوات توعوية بأهمية دور رجال الدين في الحفاظ على مياه الشرب وترشيد استهلاكها بالأقصر

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف والكنيسة المصرية والمجلس القومي للمرأة، ندوات توعوية بأهمية دور رجال الدين في الحفاظ على مياه الشرب وترشيد إستهلاكها.

كما تناولت الندوات دور رجال الدين في الحفاظ على الصرف الصحى خاصة المشروعات المقامة حاليا (المشروع الرئاسي حياة كريمة - الصرف الصحى المتكامل بقرى الريف المصرى الممول من البنك الأفريقي) وذلك بهدف توفير حياه كريمة للمواطنين خاصة بالقرى.

وحاضر بالندوة كل من الشيخ سيد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر والقمص ميتاؤوس زخارى وكيل مطرانية إسنا والدكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الأقصر وذلك بحضور عدد من رجال الدين الاسلامى والمسيحى اللذين حرصوا على دعم رسالة الحفاظ على مياه الشرب والمشاريع الحديثة المقامه بقرى ومدن محافظة الأقصر.