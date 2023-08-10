البطاطس و الطماطم بـ 10 جنيهًا للكيلو أسعار الخضروات بالبحيرة اليوم الخميس 10 أغسطس

شهدت اسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، في الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس،ثباتا في الاسعار حيث تراوحت اسعار البطاطس مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو،

ووصلت اسعار الطماطم الى 10جنيهات للكيلو ، والباذنجان من 5إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 15إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 9 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت اسعار البامية مابين20 إلي 25جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار الكوسة مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، بينما انخفضت اسعار البصل حيث تتراوح مابين 12 إلي 14جنيها للكيلو ، ،وتتراوح اسعار الليمون مابين 12 إلي 16جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة تراوحت اسعار العنب مابين 20إلي25جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,واسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها ، وتراوحت اسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .