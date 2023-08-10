حساب المواطن يودع الدعم الأساسي لشهر أغسطس والإضافي اليوم

أعلن حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس إيداع الدعم الخاص للشهر الدفعة الـ "69"، شاملًا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن استمرار الدعم الإضافي حتى شهر سبتمبر

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بداية الشهر الحالي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.

كما وجه باستمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، وكذلك التوجيه الملكي في شهري يناير وأبريل 2023م، بتمديد الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل وتمديد العمل في البرنامج حتى شهر يوليو 2023م وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

حساب المواطن اجمالي دفعه البرنامج منذ انطلاقه

يذكر أن مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أعلن الشهر الماضي أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقه أكثر من 167 مليار ريال منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريال.