حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدينة الشيخ زايد

شنّ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء على المخالفين لشروط البناء بالمدينة العريقة.

وأوضح المهندس صلاح الوردانى مدير عام ادارة التنمية بجهاز مدينة الشيخ زايد، أن الحملة قامت بإزالة أحد المنازل المخالفة في الحى الرابع عشر في منطقه الياسمين، حيث تمت أعمال إزالة فورية للقطعة ٢٦٥ ح٨ مج٣ غرف سطح.

المهندس صلاح الوردانى مدير عام ادارة التنمية بجهاز مدينة الشيخ زايد

وتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق وإدارة الأمن، وجرى رصد عدد من المخالفات وإزالتها على الفور.

يأتي ذلك بناء على تعليمات المهندس أحمد مصطفى محمد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد شن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء، بمنطقة بيت الوطن بالمدينة، بهدف منع مخالفات البناء بالمنطقة.

وأسفرت الحملة عن إزالة غرف السطح بقطعتي أرض، وإزالة مبان خارج حدود قطعة أخرى، وذلك لمخالفة قانون البناء والرسم الهندسي المعتمد لكل قطعة.