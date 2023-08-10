وفاة طبيب وإصابة عامل أثناء محاولتهما استقلال قطار بسوهاج

أصيب طبيب في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم ببتر بالساقين والذراع الأيمن وعامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج ببتر بالساق اليسرى أثناء محاولتهما استقلال قطار عقب تحركه من رصيف المحطة إختل توازنهما وسقطا بين الرصيف والقطار وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفي الأول عقب وصوله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لقسم شرطة أول سوهاج من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن ما تبلغ من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء محاولة كل من :-"أسامة . ف . ب . ع" 55 طبيب ومقيم دائرة مركز شرطة أخميم و"عبد الله . ا . ه . ا" 25 عامل ومقيم دائرة مركز سوهاج استقلال القطار [ القاهرة - أسوان ] عقب تحركه من علي رصيف المحطة إختل توازنهما وسقطا ما بين الرصيف والقطار .





نتج عن ذلك إصابة الأول ببتر بالساقين والذراع الأيمن والثاني ببتر بالساق اليسري وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفى الأول عقب وصوله متأثرا بإصابته .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .