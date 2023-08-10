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الخميس 10 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل مشروب القرنفل بالحليب.. يعالج قرحة المعدة ويقي من السرطان

قرنفل بالحليب
قرنفل بالحليب

يحتوي القرنفل على العديد من الفوائد المذهلة لجسمك، فهو يعالج قرحة المعدة ومضاد قوي للبكتيريا والفيروسات، لذا يمكنك تناول عند الإصابة بنزلات البرد، كما أنه يحميك من الإصابة بالسرطان، ولذلك نقدم لك طريقة عمل مشروب القرنفل بالحليب.

 

قرنفل بالحليب

طريقة عمل مشروب القرنفل بالحليب

المقادير

- حليب : 2 كوب (سائل)

- القرنفل : 2 ملعقة صغيرة (مطحون)

- سكر : حسب الرغبة

 

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طريقة التحضير

ضعي الحليب السائل في قدر على نار هادئة.

اتركي الحليب حتى يغلي مع الاستمرار في التقليب بين فترة وأخرى.

جهزي أكواب التقديم، وفي كل كوب ضعي ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

أضيفي السكر في الأكواب بحسب الرغبة.

صُبي الحليب المغلي بالأكواب فوق السكر والقرنفل، وحركي حتى يختلط الحليب بالسكر والقرنفل.

قدمي مشروب القرنفل بالحليب ساخناً.

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