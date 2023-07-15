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السبت 15 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

5 زيوت طبيبعة للتخلص من لدغات البعوض.. القرنفل والقرفة أبرزهم

لدغات البعوض
لدغات البعوض

لدغات البعوض هي نتوءات تسبب الحكة تتشكل على الجلد بعد أن يتغذى البعوض على دمك، وعادة ما تختفي النتوءات دون علاج في غضون أيام قليلة، وقد تتورم بعض لدغات البعوض بشدة وتؤلم وتلتهب هذا النوع من التفاعل، الذي يُسمى أحيانًا متلازمة سكيتر، هو الأكثر شيوعًا عند الأطفال.

 

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تجنب لدغات البعوض بتناول هذه الأعشاب

ويمكن أن تسبب لدغات البعوض أمراضًا خطيرة إذا كانت الحشرات تحمل فيروسات أو طفيليات معينة، يمكن للبعوض المصاب أن ينشر فيروس غرب النيل وفيروس زيكا والفيروسات المسببة للملاريا والحمى الصفراء وبعض أنواع عدوى الدماغ، ووفقًا لصحيفة "ذا كونفرسيشن" هناك 5 زيوت طبيعية للتخلص من هذه لدغات البعوض.

 

الكافور الليموني

اقترح الفريق الكافور الليموني كأشد الزيوت قوة، إذ يكاد يعادل تأثير الأدوية الكيميائية، وتبلغ مدة حمايته للجلد من البعوض ٦ ساعات كاملة.

 

القرنفل

وجد الفريق أن القرنفل يحل في المرتبة الثانية من حيث القوة، وتبلغ مدة حمايته للجسم من اللدغات ساعة ونصف، بينما يتم وضعه بتركيز ١٠٪.

 

زيت القرفة

ويكفي ذلك الجلد بزيت القرفة تركيز ١٠٪؛ لتوفير وقاية من البعوض لنحو ٧٥ دقيقة.

 

الفينيليثيل بروبينات

يعد ذلك الزيت بتركيز ١٠٪ من الزيوت متوسطة الفعالية ضد البعوض؛ إذ يحمي الجسم لمدة ساعة فقط قبل أن يتم تجديد دلك الجسم به مرة أخرى.

 

زيت الأترجية

صنف الفريق البحث الأترجية كأحد أقل الزيوت المرجحة فعالية، ولكنه يبقى أفضل من غيره حال توفره، إذ لا تزيد فعاليته بتركيز ١٠٪ عن نصف ساعة من الوقاية.

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