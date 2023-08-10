السودان تمنع ممثل الأمم المتحدة من الحديث أمام مجلس الأمن

اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، السلطات السودانية بمنع ممثل الأمم المتحدة بالسودان من التحدث خلال جلسة مجلس الأمن، وفق روسيا اليوم.

وادعت غرينفيلد أن "السلطات السودانية هددت بتقليص مهام الأمم المتحدة في البلاد، إذا تحدث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرثيس، خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم الأربعاء".

وقالت: "توقعنا أن يطلعنا الممثل الخاص للأمين العام بيرثيس على تطورات الملف السوداني، ونحن على علم بأن الحكومة السودانية هددت بإغلاق بعثة الأمم المتحدة في السودان إذا ما حضر السيد بيرثيس الاجتماع، وهذا أمر مشين، فلا ينبغي لأي دولة أن تكون قادرة على إسكات المتحدث، لاسيما إن كان يتبع للأمم المتحدة".

وتابعت: "قيل لنا أمس أن بيرثيس سيقدم عرضا أمام المجلس، وهذا الصباح حذف اسمه من قائمة المتحدثين، ونحن نعلم أن هذا حدث لأن الحكومة السودانية هددت بإخراج بعثة "يونيتامس" من السودان إذا عرض بيرثيس تقريره أمام المجلس".

وفي السياق نفسه، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تعليقا على تصريحات غرينفيلد، إنه لا يستطيع تأكيد ذلك، مشيرا إلى أن "القرارات المتعلقة بمن يتحدث في الأمم المتحدة تتخذها الأمانة العامة".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تتلق أو تسمع بمثل هذه التهديدات من قبل السلطات السودانية. وأضاف أن "السيد بيرثيس لا يزال الممثل الخاص للأمين العام في السودان ونتوقع منه أن يقدم تقريرا إلى المجلس عندما يحتاج إلى ذلك".

بدوره، صرح المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث، بأن السودان ضد بقاء بيرثيس في منصبه.

وتابع: "نحن نحترم بيرثيس كشخص صاحب خبرة، وشخصيا تعاونت معه بشكل كامل، وحتى زيارته الأخيرة، كانت علاقتنا طيبة".

ومن جانبه قال بيرثيس إن الحكومة السودانية الحالية غير قادرة على الحفاظ على وحدة السودان، كما أنها فقدت ثقة شركائها الإقليميين ودول الجوار.