دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية في اسيوط

تقوم حاليا مديرية الصحة باسيوط بعمل ورشات العمل والتدريب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في محافظة اسيوط

وقد تمت دعوة الدكتورة أميمة الجبالي، أستاذ الصحة العامة والمشرف العام على ملف التسجيل الطبي للوفيات بالمستشفيات الجامعية، للمشاركة وتقديم الدعم والإرشاد.

تأتي هذه الدورات التدريبية في إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية وتعزيز التعليم الطبي المستمر في اسيوط، وتهدف إلى تحقيق إحصائيات دقيقة لأسباب الوفاة في البلاد وكشف المشاكل الصحية التي تهدد حياة اهالي محافظة اسيوط

ومن المقرر أن تستمر سلسلة هذه التدريبات خلال الأشهر القادمة، بهدف تعزيز رؤية وزارة الصحة المصرية في تحسين الجودة والمعايير الطبية في البلاد.

دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية وتعزيز التعليم الطبي المستمر في اسيوط

دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية وتعزيز التعليم الطبي المستمر في اسيوط

دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية وتعزيز التعليم الطبي المستمر في اسيوط

دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية وتعزيز التعليم الطبي المستمر في اسيوط