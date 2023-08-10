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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

غنية بالفيتامينات والمعادن| طريقة عمل فطيرة التفاح بالقرفة

بوابة الوفد الإلكترونية

فطيرة التفاح من الحلويات الصحية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، فهي من الحلويات المميزة والتي حققت المعادلة الصعب، لمذاقها الشهي وفوائدها العديدة، لذلك نقدم لك طريقة عملها وتقديمها لأفراد أسرتك.

 

فطيرة التفاح

طريقة عمل فطيرة التفاح

المقادير

- سكر : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- التفاح : 6 اكواب (طازج ومقشر ومقطع إلى شرائح رقيقة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (طازج)

- عجينة الفطائر الجاهزة : 2 قطعة (مزدوجة القشرة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (غير مملحة)

- بياض البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

 

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طريقة التحضير

اخلطي السكر والطحين والبهارات في وعاء.

ضعي التفاح وعصير الليمون في وعاء آخر، ثم أضيفي الخليط السابق إليه.

ضعي جزء من العجين في صينية خبز مناسبة، وارفعيها على حواف الصينية، ثم ضعي خليط التفاح داخلها مع الزبدة.

ضعي الجزء المتبقي من العجينة فوق الخليط، بحيث تغطّي الفطيرة من كافة الجوانب وتخلصي من الأجزاء الزائدة من العجينة حول الأطراف.

اخفقي بياض البيض جيداً ثم امسحي العجينة به باستخدام الفرشاة.

غطّي الصينية بورق القصدير.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي فطيرة التفاح في الفرن لحوالي 20-25 دقيقة.

إنزعي ورق القصدير، وأعيديها إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة إضافية حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الفطيرة من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد وقدميها.

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