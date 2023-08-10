استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في اسيوط

أعلن تجار سوق الخضار والفواكة بمدينة اسيوط عن استقرار أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة. وتأتي هذه الأنباء في ظل متطلبات الحياة الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها الأهالي في البلاد.

وقد أشارت التقارير إلى أن الأسعار لم تشهد أي تغيرات جوهرية خلال الفترة الماضية، مما يعكس استقرار السوق الزراعي في المدينة. حيث تتمتع محافظة أسيوط بتاريخ طويل في الزراعة والزراعة المستدامة، مما يسهم في توفير الإمدادات اللازمة من الخضروات والفواكه بأسعار معقولة للمستهلكين.

وتعزز هذه الأسعار المستقرة مستوى الاستدامة الاقتصادية للمدينة، حيث يصبح القطاع الزراعي جزءًا أساسيًا في الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للعديد من السكان. وبالتالي، يسهم الاستقرار في أسعار الخضروات والفواكه في تحسين جودة حياة الناس وتعزيز الصحة العامة في المدينة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في الأسعار في المستقبل القريب، مما يعزز الثقة في السوق المحلية ويشجع المزارعين على زراعة المحاصيل بشكل مستدام وزيادة إنتاجها.

باستقرار الأسعار، يتمتع سكان مدينة أسيوط بفرصة للحصول على الخضر والفواكه بأسعار معقولة ويستمتعون بتنوع العروض المتاحة في الأسواق المحلية. إن هذا التطور الإيجابي يأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ويمثل نقطة إيجابية في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المدينة.

وبيان اسعار الخضراوات كالتالي

فلفل الوان 40 جنية

كابوتش 17 جنية

طماطم سلطه 13جنية و14 جنية

طماطم عصير 8 جنية و10جنية

بطاطس صغيرة سلق 9 جنية

بطاطس نقطة حمرا كاره 12جنية

كوسه بلدي حشو 16 جنية

خيار وسط وصغير 16 جنية

خيار كبير 14جنية

كوسه طبيخ 14جنية

بدنجان رومي 9 جنية

بدنجان أسود حشو 9 جنية

بدنجان ابيض 12 جنية

بدنجان تخليل 9 جنية

فلفل رومي 14 جنية

بطاطا صفرا 10 جنية

بطاطا بيض 12 جنية

فلفل شطه حاره اخضر 20 جنية

بصل احمر 20 جنية

لوبيا 27 جنية

فاصوليا 30 جنية

باميه 30 جنية و 35 جنية و 40 جنية

جزر 12 جنية و15 جنية

ملوخيه بلدي 12 جنية

سبانخ 15 جنية

ليمون اصفر 22 جنية

ليمون اخضر 15 جنية

ثوم صغير 25 جنية

توم كبير ومتوسط 30 جنية

نعناع بلدي ٢ جنية

جرجير الربط 2 جنية

بقدونس الربط 2 جنية

كسبره الربط 1.5 جنية

شبت الربط 1.5 جنية

كرات الربط 1.5 جنية