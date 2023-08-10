الخميس 10 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بهبشين تشيع  جثامين  عاملين  لقيا مصرعهما  فى حادث   بالهرم 

أهالي بني سويف يشيعون جثماني عاملين لقيا مصرعهما بالهرم

تشييع جنازة عاملين
تشييع جنازة عاملين بقرية بهبشين

 

شّيع أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر ببني سويف، جثماني عاملين لقيا مصرعهما إثر سقوط ونش بهما اثناء عملهما في رفع مواد بناء لأحد العقارات "تحت الانشاء" بمنطقة الطوابق بالهرم.

وأدى الألأف من أهالي القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة على الشابين: عيد رمضان صديق، 30 عامًا، عامل، وعبد النبي مصطفى سلطان، 40 عامًا، عامل، يقيمان بذات القرية، وتم تشييع جثمانيهما في موكب جنائزي مهيب لمثواهما الأخير بمدافن أسرتيهما بمقابر القرية.

وسادت حالة من الحزن بين المشيعين بينما أتشحت نساء القرية الملابس السوداء حدادًا على رحيل الشابين، وأكد الأهالي أن الشابين كانا يتسمان بالطيبة والإجتهاد فى عملهما، وكانا يسعيان لكسب قوتهما من عرق جبينهما بالعمل في المعمار صحبة مجموعة من شباب القرية، لكن فوجئوا بنبأ وفاتهما اثناء عملهما بالهرم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا بورود بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط من علو ومتوفين ومصابين، بمنطقة الطوابق التابعة لقسم شرطى الهرم، وعلى الفور أنتقل مأمور ورئيس مباحث القسم على رأس قوة أمنية لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة عيد رمضان صديق، 30 عامًا، عامل، وعبد النبي مصطفى سلطان، 40 عامًا، عامل، يقيمان قرية بهبشين بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وإصابة شخصين آخرين بنزيف بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حال قيامهم بأعمال رفع مواد بناء بالطابق التاسع سقط بهم الونش لضعف جدار الحائط المثبت عليه الونش.

وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفي الهرم، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانوينة اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وصّرحت جهات التحقيق بدفن جثتي العاملين المتوفيين، حيث تم تسليم جثتيهما لذويهما وجرى دفنهما بمسقط رأسهما.

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