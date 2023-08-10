فيديو.. ما هم المهلكات الخمسة

الاستقامة على منهج الله من صفات المتقين والعمل بكتاب الله من اسباب النجاة واسباب دخول الجنة ويتحدث الاستاذ احمد طه المحرر الديني بالوفد عن كلامات ابراهيم ابن ادهم عن المهلكات الخمسة فقال المهلكات الخمسة هى علم لايعمل به وعمل لاإخلاص فيه وجسد معطل عن طاعة الله وقلب فارغ من محبة الله ومال لاينفق منه وقال عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :"إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

ولما في العمل به من صلاح الدنيا والدين والسعادة في الدارين ولما في التقصير في فهم معناه أو الجهل به من مزالق عسيرة ، ومهالك خطيرة .



فقد بَيَّنَ النبي عليه الصلاة والسلام أن قبض العلم ليس كما يفهمه بعض الناس يكون برفعه من صدور العلماء ، بل يكون قبض العلم بموت العلماء الربانيين ، فيموت العالم ويموت ما معه من العلم إذا لم يؤخذ عنه العلم .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :"إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي".