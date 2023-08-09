6 سبتمبر الحكم على أحمد عبد الملك فى سب مرتضى منصور

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المعزول ضد أحمد عبدالملك لاعب نادى الزمالك السابق، يتهمه فيها بالسب والقذف، جلسة 6 سبتمبر المقبل.

كان مرتضى منصور أقام دعوى ضد مرتضى منصور ضد أحمد عيد عبدالملك اتهمه فيها بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، تنظر أيضا الطلب المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول، برد هيئة المحكمة التي تنظر دعوى «السب والقذف»، المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى.

كانت محكمة النقض قضت، في وقت سابق، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأيدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

كما أجلت المحكمة الاقتصادية، دعوى سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك «المعزول»، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل، للإعلان «منصور» بالدعوى المدنية.