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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: أحداث النيجر انقلاب قصر لا صلة له بالتحرك العسكري

قائد الانقلاب عبدالرحمن
قائد الانقلاب عبدالرحمن تشياني يحيي المؤيدين في ملعب كرة قدم

قالت  الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن  الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على النيجر بصورة كبيرة من حيث انتشار القواعد العسكرية الأمريكية، وبالتالي  لن تسمح أمريكا بغلق المجال الجوي لهذه الدولة، مشيرًا إلى  أن الانقلاب الذي حدث في النيجر هو انقلاب قصر، وليس انقلابًا عسكريًا، حيث قام قائد القصر الجمهوري بتنفيذ الانقلاب.

وأضافت خلال  حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن  قائد الانقلاب أعلن نفسه أمام روسيا بأنه الرجل الأقوى في النيجر، وهذا الانقلاب لا يماثل الانقلاب الذي حدث في مالي أو بوركينا فاسو، مشيرة إلى أن الحديث على أن سبب الانقلاب هو الفساد أو الاستعمار الفرنسي أمر غير حقيقي.

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ونوهت إلى أن الانقلاب حدث بسبب وجود خلاف شخصي بين الرئيس، وقائد الحرس الجمهوري، بعد إعلان الأول تغيير قائد الحرس الجمهوري، فقام باستباق هذا التغيير بالانقلاب عليه.

وأشارت إلى أن منظمة الإكواس التي تهدد بالتدخل في النيجر لإعادة رئيس النيجر بعد الانقلاب عليه هي منظمة اقتصادية تخص غرب إفريقيا، مشيرة إلى أن الاتحاد الإفريقي في تراجع، والولاءات أصبحت لبعض المنظمات الإقليمية، وهذا سيؤدي إلى الكثير من الأزمات في المستقبل، منها ما يحدث حاليًا في النيجر.

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