وفاة ثلاثة اشخاص من محافظة الفيوم في حادث تصادم بطريق الفرافرة الوادي الجديد

لقي ثلاثة اشخاص من محافظة الفيوم حتفهم في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وميكروباص على طريق الفرافرة - الوادي الجديد. حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول ثلاثة جثث إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين فيما بعد أن الحادث وقع عند الكيلو 20 بطريق الفرافرة - الواحات البحرية، حيث تصادمت سيارة نقل بميكروباص، ونتج عن الحادث مصرع ثلاثة أشخاص من محافظة الفيوم.

تم التعرف على هويات الضحايا

وتم التعرف على هويات الضحايا وهم محمد أحمد الربعاوي، البالغ من العمر 23 عامًا.ومحمد علي عويس نخالة، البالغ من العمر 22 عامًا. ومحمد علام سويدان، البالغ من العمر 24 عامًا.

وبعد التحريات، تبين أن الشباب الثلاثة كانوا في طريقهم إلى العمل في إحدى مزارع الزيتون. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات الأمنية المعنية لمباشرة التحقيق في الحادث.

وأعلنت الجهات الأمنية أنه سيتم تسليم جثامين الشباب الثلاثة إلى ذويهم بمجرد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن. هذا الحادث المؤلم يعد تذكيرًا مريرا بضرورة الالتزام بقوانين السير والتحلي بالحذر اللازم أثناء القيادة، حفاظاً على الأرواح وسلامة الجميع.