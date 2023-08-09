وفاة سيدة وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل بتوكتوك بطريق منفلوط بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب ثلاثة آخرون إثر اصطدام سيارة نقل بـ"توكتوك" في قرية العتامنة بمركز منفلوط في أسيوط.

وتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث، حول الحادث، قامت قوات الأمن وسيارات الإسعاف والمرور بالتحرك على الفور، وقد ترأس العميد محمد عبدالعزيز، وكيل مرور أسيوط، والعقيد أحمد الإدريسي، رئيس مباحث المرور، والمقدم محمود مرسي، رئيس مباحث منفلوط، هذه العملية.

اصطدام سيارة نقل بـ "توكتوك"

تبين من المعاينة الأولية أن الحادث ناجم عن اصطدام سيارة نقل بـ "توكتوك"، بينما كانت السيارة تسير بسرعة على طريق بني مجد العتامنة بمنفلوط. ونتج عن الحادث وفاة سيدة تدعى "سعاد. م .ع"، وإصابة ثلاثة آخرين.

السائق البالغ من العمر 24 عامًا، يعد أحد المصابين، حيث تعرض لاشتباه بكسر في الذراع الأيمن. وتعاني "نورهان ا. ع" البالغة من العمر 20 عامًا، وهي طالبة ومقيمة كذلك في العتامنة منفلوط، من اشتباه في إصابتها بكسر في الفك، ويبدو أن حالتها غير مستقرة. بينما أصيبت "أمل ع.س. خ"، التي تعمل موظفة وتبلغ من العمر 31 عامًا، بإصابات متوسطة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم. والآن تقوم النيابة بفتح تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.