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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة اليوم 8 أغسطس 2023

اسواق البحيرة
اسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسعار، حيث تراوحت اسعار الطماطم مابين 7 إلي 10جنيهات للكيلو ، والباذنجان من 5 لـ8 جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 15 إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 9 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت اسعار البامية مابين20 إلي 25جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار الكوسة مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، بينما انخفضت اسعار البصل حيث تتراوح مابين 12 إلي 14جنيها للكيلو ، وتتراوح اسعار البطاطس مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الليمون مابين 12 إلي 16جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة تراوحت اسعار العنب مابين 20إلي25جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,واسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها ، وتراوحت اسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .