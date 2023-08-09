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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عباس نور الدين مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بالمصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، تعيين الكابتن عباس نور الدين مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين والبراعم في النادي البورسعيدي.

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المصري البورسعيدي يٌعلن ضم محمد الشامى في صفقة انتقال حر

كما استقر مجلس المصري على أن يتولى الكابتن مجدي الشناوي منصب مساعد مدير القطاع لشئون البراعم.

على جنب آخر يواصل النادي المصري العمل على اتمام المزيد من الصفقات المميزة استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأعلن النادي المصري بشكل رسمي عن 3 صفقات وهي ميدو جابر المنضم في صفقة تبادلية من سيراميكا كليوباترا وسمير فكري من الداخلية ومحمد الشامي مهاجم الاسماعيلي في صفقة إنتقال حر.

 