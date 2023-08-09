مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارات بطريق الفرافرة ديروط

أفادت تقارير أمنية بمصرع أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء حادث تصادم بين ثلاث سيارات في طريق الفرافرة ديروط بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا عن حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل ، وذلك بعدما قام الأهالي بإبلاغ الشرطة عن وجود ضحايا ومصابين في الموقع.

تحرك فوري لقوات الأمن وسيارات الإسعاف وضباط المباحث

تحركت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى موقع الحادث، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن الحادث نتج عن تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل في طريق الفرافرة ديروط بمحافظة الوادي الجديد. وأدى الحادث إلى إصابة ستة أشخاص، وهم: أحمد ع.ع. من محافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر 35 عامًا، عبد الرحمن ع. الزفتاوي من محافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر 21 عامًا، وليد م.خ. وهو مقيم بأسيوط ويبلغ من العمر 28 عامًا، عمر م.س. وهو يبلغ من العمر 11 عامًا ومن أسيوط، هشام خ.غ. ويبلغ من العمر 20 عامًا ومن محافظة الفيوم، عبد الله ي.ع.

وفضلا عن ذلك، أسفر الحادث عن مصرع أربعة أشخاص، وهم: محمد ر. ع.، محمد ع. ع.، أحمد أ. ا.، محمد أ. ش.

تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة بالمستشفى تحت إشراف جهات التحقيق، في حين تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتقديم الإسعافات الأولية. قامت الجهات الأمنية بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم فتح تحقيق في الحادث.