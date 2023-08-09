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الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 08:35 م 8/9/2023 8:35:33 PM

فوجئ الشارع الكروى بخبر إقالة سيد عبدالحفيظ وانقسموا؛ جزء غضبان ومتفاجئ وزعلان وجزء آخر وجدوا أنه ترقية وظيفية لعبد الحفيظ! من إدارة الكرة إلى شركة الكرة! وجميعهم ساقوا العديد من الأسباب للإقالة منه خلافه القديم مع حسام غالى عضو مجلس الإدارة الواعد وخلافات متكررة بينه وبين كولر المدير الفنى، ولكن السبب الأهم وهو عدم السيطرة على «أوضة اللبس» وخاصة خروج بعض اللاعبين عن التقاليد المتعارفة بالنادى الأهلي! وقد تكون هناك أسباب أخرى لا نعرفها، المهم القرار لم يكن مفاجأة وكان يعلمه عبدالحفيظ واتخذه رئيس النادى بغرض تعديل العديد من المسارات داخل النادى وخاصة فريق الكرة ولتجديد الدماء وخلق كوادر جديدة، وهنا يجب التنويه بأن الأهلى سبق وقام بالتضحية بلاعبين وكوادر إدارية أو فنية بمهنية ودون عاطفة -والأمثلة كثيرة وعديدة- وهذا هو الأهلى.

أما الزمالك فلا ندرى لماذا تتم مهاجمة لاعبيه ورموزه وآخرهم شيكابالا، على وسائل الإعلام وبشكل علني! وهذه الطريقة تتم بدون عائد أو مردود على أحد سواء الكيان أو اللاعب، وهذا الأسلوب غير مسبوق من مؤسسات كبيرة، راسخة، وهذه الطريقة تفتقد الكثير من الأصول الإدارية بالإضافة إلى أنه بعتبر نوعًا من التشهير، وهذا بالطبع بعيد كل البعد عن الأدبيات المتعارف عليها!

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